Gratka dla kibiców. 200 podwójnych voucherów na mecz Legii Warszawa z Lechią Gdańsk!

PKO Bank Polski organizuje konkurs, w którym do wygrania jest 200 podwójnych voucherów na mecz Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, który odbędzie się 4 sierpnia 2018 roku o godzinie 20.30 na Łazienkowskiej w Warszawie. W konkursie można wziąć udział do niedzieli, 29 lipca, do godz. 23.59.

Zasada konkursu jest prosta. Pod postem PKO BP na Facebooku: KONKURS PKO BP należy zamieścić w komentarzu opis najciekawszego – zdaniem komentującego – meczu. Nagrodzonych zostanie 200 najciekawszych wypowiedzi. "Który mecz był dla Ciebie niezapomniany i dlaczego? Odpowiedz na pytanie w komentarzu pod tym postem i wygraj podwójny voucher na mecz Legia Warszawa – Lechia Gdańsk (04.08.2018 godz: 20:30). Nagrodzimy aż 200 najciekawszych odpowiedzi! Konkurs trwa do niedzieli (29.07.2018) do końca dnia (23:59). Powodzenia!" – czytamy we wpisie PKO BP. Voucher odebrać można w siedzibie Centrali PKO Banku Polskiego (ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa) i wymienić na bilet w Legia FanStore, ul. Łazienkowska 3 od godz. 10:00 30 lipca do godz. 19:00 2 sierpnia. Voucher może być przekazywany osobom trzecim. Jego termin ważności upływa 2 sierpnia. W odpowiedzi na pytania użytkowników PKO BP poinformowało, że to pierwsza akcja tego typu, będą organizowane kolejne, także w innych miastach. To początek współpracy między PKO BP, Lotto S.A. a Ekstraklasą. W piątek 20 lipca została podpisana umowa o współpracy, a największy bank w Polsce został nowym partnerem głównym i oficjalnym bankiem Ekstraklasy. – Myślę, że jesteśmy na drodze, nie wiem jak długiej, nie tak bardzo długiej, żeby za 4, 8, 12 lat mieć właśnie tych naszych polskich Messich i rzeczywiście osiągnąć wielkie sukcesy w piłce nożnej, bo to jest ten sport, który strasznie Polaków angażuje – mówił wtedy premier Mateusz Morawiecki.