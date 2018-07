Pawłowicz: Chcą nam podpalić Polskę

"Niech ogień płonie!" – pod takim hasłem odbył się w czwartek protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Jego uczestnicy wyrażali swój sprzeciw wobec podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. Nie obyło się bez incydentów.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, iż podczas prowadzonej przez funkcjonariuszy interwencji z osobami, które malowały chodnik, tłum zaczął zachowywać się agresywnie. "Policjanci utworzyli „pierścień” celem umożliwienia zakończenia tej interwencji. Niestety ktoś z tłumu użył wobec policjantów gazu" – poinformowała Policja na Twitterze. Policja poszukuje także uczestnika protestu, który naruszył nietykalność cielesną policjanta.

W sieci pojawiły się wczoraj nagrania, które nie pozostawiały wątpliwości, że to nie funkcjonariusze - jak twierdzi opozycja - byli agresywni, ale część protestujących.

Do sprawy odniosła się na portalu społecznościowym Krystyna Pawłowicz. Jak zawsze w mocnych słowach. "Totalni zjednoczeni w nienawiści do Polaków zdrajcy finansowani i organizowani z zewnątrz, pchając przed sobą wściekłą dzicz chcą nam podpalić Polskę" – napisała na Twitterze. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała również: "Wiem,że to trudne,ale nie ulegnijmy ich prowokacjom". "Tylko na to czekają..." – dodała.

Pawłowicz zakończyła swój wpis zdaniem: "W ich czeluściach już wrze...".