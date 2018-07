Czy grozi ekologiczna katastrofa? Tona śniętych ryb w zalewie, w którym kąpią się też ludzie

Zalew "Buczyna" w gminie Bogoria to popularne miejsce wycieczek turystycznych. Niewielka, ale przyjemna plaża, do tego sporo stanowisk wędkarskich. W ostatnich tygodniach z zalewu wyławiane są śnięte ryby. Jak podaje Radio Kielce, nie ma dnia by nie wyłowiono 100, 150 kilogramów martwych ryb. Wg rozgłośni w ostatnich tygodniach wyłowiono ich aż tonę. Padają najrozmaitsze gatunki, m. in: szczupaki, sandacze, okonie, płocie, jazie, leszcze.

Jak podaje Radio Kielce, wędkarze uważają, że przyczyną śmierci ryb jest podtruwanie zbiornika. Do zalewu miałyby trafiać ścieki z przepompowni ścieków komunalnych, a gmina nie podejmuje odpowiednich działań w celu wykrycia źródła skażenia. Wędkarze zwrócili się o pomoc do Polskiego Związku Wędkarskiego.

Jak podaje Radio Kielce, inne zdanie mają władze gminy. Wójt Bogorii Władysław Brudek zapewnia w rozmowie z rozgłośnią, że sprawa jest wyjaśniana. Podlegli mu pracownicy dwukrotnie sprawdzali przepompownię ścieków pod kątem ewentualnych przecieków, których nie stwierdzono. Wykluczono także wycieki z kanalizacji. Zdaniem wójta powodem śnięcia ryb jest ostatnia susza - informuje Radio KIelce.

Niebawem próbki wody mają zostać pobrane do zbadania pod kątem jej czystości.