"Przyjmujemy Czeczenów. Dlaczego w tej sprawie nie możemy udzielić azylu?". Rzymkowski o Silje Garmo

Silje Garmo to Norweżka, która w zeszłym roku zbiegła z kraju, aby ratować własne dziecko przed Urzędem ds. Dzieci. Kobieta prosiła polskie władze o udzielenie jej azylu. MSZ jednak odmówiło jej pomocy.

Minister Czaputowicz odmawia azylu Norweżce i jej półtorarocznej córce

Do sprawy na antenie Radia Maryja odniósł się Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15. W jego ocenie, decyzja MSZ jest niezrozumiała: – Jestem zaskoczony bardzo negatywnie decyzją polskiego MSZ. Uważam, że obywatelka Norwegii wraz ze swoim małoletnim dzieckiem, ubiegając się o azyl w Polsce, powinna ten azyl uzyskać, tym bardziej, że we wniosku azylowym powoływała się na możliwość utraty praw rodzicielskich w stosunku do małoletniej wskutek reżimu prawnego, który z punktu widzenia prawa polskiego jest absolutnie nie do zaakceptowania.

Polityk dodał: – Przyjmujemy przybyszów z zupełnie innych kręgów kulturowych do Polski, daliśmy schronienie blisko 70 tysiącom Czeczenów w Polsce na przestrzeni kilkunastu lat, to czemu nie możemy w tak głośnej sprawie udzielić azylu?