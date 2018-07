"Żal wyjeżdżać". Ambasador USA w Polsce kończy kadencję

W filmie opublikowanym na oficjalnym koncie amerykańskiej ambasady w Polsce na Twitterze, dyplomata przyznaje, iż "po trzech wspaniałych latach w roli ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce żal wyjeżdżać".

– Dla mnie i mojej rodziny Polska naprawdę stała się drugim domem. Poznałem tu wiele cudownych osób i przekonałem się, że polska gościnność jest niezrównana – mówi Paul W. Jones. Ambasador podkreśla, że na zawsze pozostanę przyjacielem Polski i zapowiada, że będzie osobiście wspierał relacje między naszymi krajami.

– Podoba mi się, że po polsku mówi się "do widzenia!" a nie "goodbye", bo na pewno jeszcze nie raz odwiedzę Polskę. Serdecznie dziękuję Polsko! Do widzenia! – kończy amerykański dyplomata.





Nową ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zostanie wkrótce związana ze środowiskiem Republikanów Georgette Mosbacher. Jej kandydatura została oficjalnie zatwierdzona przez Senat USAw połowie lipca. Georgette Mosbacher to była żona sekretarza handlu w administracji George’a H.W. Busha Roberta Mosbachera. Wcześniej zasiadała w narodowym komitecie Partii Republikańskiej, gdzie odpowiadała za finanse oraz była pierwszą kobietą przewodzącą stowarzyszeniu republikańskich gubernatorów. Ma także wieloletnie doświadczenie jako bizneswoman w branży kosmetycznej. To pierwsza kobieta w historii relacji polsko-amerykańskich, która będzie piastować to stanowisko.

Czytaj także:

Kandydatka na ambasadora USA w Polsce: Antysemityzm został wywołany przez ustawę o IPN