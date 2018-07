"Uważam go za totalne nieporozumienie i pomyłkę". Sumliński mocno o prezydencie

Pisarz ocenił, że pomysł przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws konstytucji zakończyły się klapą: ze względu na źle dobrane pytania, a także datę. – Myślę, że senatorowie PiS zrobili wielką przysługę prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który po raz kolejny mógł się totalnie skompromitować (...) W moim głębokim przekonaniu przede wszystkim skompromitowałby siebie i swój urząd. Po raz kolejny dałby asumpt do takiego przekonania wielu ludzi, którzy głosowali na niego, że była to pomyłka. No bo była to pomyłka – mówię subiektywnie – stwierdził Wojciech Sumliński w telewizji wRealu24.

– Jeżeli będzie tak, że będziemy mieli wybierać, jak słychać tu i ówdzie, pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a np. Donaldem Tuskiem, no to w moim głębokim przekonaniu będziemy wybierać między dwom chorobami. Jedna oczywiście wielokrotnie większa, bo Tuska uważam za totalnego łotra. Natomiast pana prezydenta Andrzeja Dudę uważam za totalne nieporozumienie. Więc wybór między takim łotrem, jakim jest Tusk a takim nieporozumieniem i pomyłką, jaką jest prezydent Andrzej Duda, no to dla mnie, jako byłego wyborcy Andrzeja Dudy, byłby to smutny wybór – stwierdził dziennikarz. Jak dodał, ma nadzieję, że pojawi się jakaś inna opcja.