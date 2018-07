Kto odwiedza Kaczyńskiego na Żoliborzu?

Problemy ze zdrowiem sprawiły, że Jarosław Kaczyński pojawia się rzadziej w Sejmie, nie udziela też często wywiadów. Tymczasem portal Wirtualna Polska informuje, że prezesa PiS w jego domu na warszawskim Żoliborzu odwiedził ważny gość. O kogo chodzi?

– Mimo problemów z kolanem, ostatnie dni prezes spędza między domem na Żoliborzu i biurem partii w centrum Warszawy. Kilka razy był u niego w ostatnim czasie Antoni Macierewicz. Prezes słuchał jego opinii i rad na temat obecnego funkcjonowania ministerstwa obrony narodowej – mówi cytowany przez WP.pl anonimowy polityk PiS.

Czy to oznacza zmianę na stanowisku szefa MON albo inne przetasowanie w rządzie? Ma chodzić o roszadę dot. funkcji Marszałka Sejmu, którą miałby objąć Mariusz Błaszczak – według doniesień medialnych Marek Kuchciński wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Możliwe, że wówczas ministrem obrony na powrót miałby zostać właśnie Antoni Macierewicz. Rozmówca Wirtualnej Polski twierdzi, że Kaczyński nie chce, by MON dostał człowiek Mateusza Morawieckiego, bo premier i tak za bardzo rośnie w siłę.