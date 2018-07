Rekordowy wynik PGNiG

Skonsolidowane przychody wyniosły wstępnie 7 639 mln zł wobec 7 128 rok wcześniej. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację, czyli tzw. EBITDA wzrósł do aż 1 627 mln zł wobec 1 408 mln zł rok wcześniej.

Portal Money.pl zwraca uwagę, że w wynikach najbardziej zaskakujący jest 1 187 mln zł zysku EBITDA wypracowane przez segment poszukiwania i wydobycia. Rok temu było to 863 mln zł, co i tak było niezłym rezultatem. W osiągnięciu wysokich zysków nie przeszkodziły nawet wysokie koszty tzw. odwiertów negatywnych i wstrząsów sejsmicznych – wyniosły 132 mln zł w porównaniu do 81 mln zł rok temu.