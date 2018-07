Czaputowicz dla niemieckiej gazety: Nie kwestionujemy UE

Jacek Czaputowicz odniósł się m. in. do wartości chrześcijańskich: „Jest to ważna część naszej tożsamości i powinna być akceptowana w UE, która stawia na tolerancję i różnorodność. Bycie konserwatywnym nie oznacza jednocześnie braku liberalizmu. Polska udowodniła to przyjmując w ostatnich latach setki tysięcy imigrantów zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. Ale nielegalnej imigracji nie akceptujemy”.

Szef MSZ poruszył także kwestię reformy sądownictwa. Jak zaznaczył, Polska ma prawo do kształtowania własnego systemu prawnego, bez nacisków UE. Postępowanie uruchomione przez KE przeciwko Polsce pod zarzutem naruszania przez nią zasad praworządności „nie jest uzasadnione” i jest „wtrącaniem się w nasze wewnętrzne sprawy i naruszeniem naszej suwerenności”. Ale: „Nie kwestionujemy przecież z tego powodu całej UE jako takiej” – powiedział „Neue Osnabrücker Zeitung”.

Czytaj także:

