IMGW ostrzega: Upalna niedziela, możliwe burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące wysokich temperatur w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz śląskim.

IMGW ostrzega także przed burzami. Ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem dotyczy 11 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Przed burzami przestrzegają także Polscy Łowcy Burz. "Burze zaczną się tworzyć już od około południa i mogą trwać do późnych godzin nocnych. W czasie ich przechodzenia mogą pojawić silne/nawalne opady deszczu powodujące podtopienia, porywy wiatru do 80 - 90 km/h i opady gradu o średnicy do 2 - 3 cm" – wskazują Łowcy.