Śpiewak: Jaki robi wrażenie analfabety, Trzaskowski słabo się nadaje

Profesor Paweł Śpiewak, socjolog, były poseł PO, prywatnie ojciec Jana Śpiewaka, kandydata na prezydenta Warszawy w wywiadzie z tygodnikiem „Wprost”. Jak powiedział, jest dumny z syna.

– Wykazał się wielką odwagą, angażując się w aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. A to nie jest tania odwaga. Ludzie ginęli z powodu reprywatyzacji. Zrobił na mnie wielkie wrażenie, walcząc samotnie przeciw zorganizowanemu systemowi korupcji w mieście, gdy PO ani PiS nie potrafiły odnieść się do tej sprawy – mówił Paweł Śpiewak i przyznał, że zagłosuje na syna nie ze względów rodzinnych, ale z uwagi na to, że Polska potrzebuje wymiany elit.

– Życzę mojemu synowi, żeby przygotował się do następnego etapu politycznego, czyli powołania nowej siły politycznej. Bo to jest jedyna szansa, że coś się w Polsce zmieni – mówił socjolog. Odniósł się też do zarzutów konkurentów, Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego, którzy uznają go za „zwolennika tej drugiej strony”.

– Powinni jeszcze dodać do kompletu, że jest wrednym syjonistą i współpracuje z wywiadem wenezuelskim. Obaj ci politycy wygadują głupstwa z bezsilności. To jest dowód, że radykalizm polityczny sprzyja zawężeniu horyzontów umysłowych – podkreślił Jan Śpiewak. W rozmowie z tygodnikiem „Wprost” nie zostawił suchej nitki na Rafale Trzaskowskim – kandydacie PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy oraz Patryku Jakim, kandydacie Zjednoczonej Prawicy.

– Trzaskowski lepiej się czuje w towarzystwie książek i dyplomatów niż zwykłych warszawiaków. Słabo się nadaje na prezydenta Warszawy. Jaki robi wrażenie analfabety z wyższym wykształceniem – uważa Paweł Śpiewak.

Syn Pawła Śpiewaka Jan Śpiewak jest kandydatem na prezydenta Warszawy, popieranym przez komitet Wygra Warszawa. Komitet tworzy stowarzyszenie Śpiewak Wolne Miasto Warszawa oraz lewicowe Partia Razem, Inicjatywa Polska i Zieloni.

