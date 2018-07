Po raz pierwszy w Polsce pacjentowi wszczepiono sztuczne serce

Pacjent cierpiał na ciężką niewydolność krążenia. – Ja słyszałem o tym, ale myślałem, że to jakiś żart. To jest odwaga, bo gdyby się coś stało, to oni wzięli na siebie trud i odpowiedzialność za to, co zrobili – mówi operowany mężczyzna w rozmowie z Radiem Piekary.

Remigiusz Antończyk, rezydent kardiochirurgii w Zabrzu, tłumaczy, że od tej operacji "nie ma odwrotu", a pacjent od tego momentu będzie już całkowicie uzależniony od sztucznego serca. – Dlatego nasze leczenie musiało być w stu procentach sprawdzone i efektywne – przekonuje.

Operacja przeprowadzona przez lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest przełomowa, gdyż to pierwszy tego typu zabieg w Polsce.

Operację przeprowadził zespół 12-osoby, który przygotowywał się do niego od niego przez ostatnie dwa miesiące. W tym celu lekarze udali się w podróż do Niemiec, gdzie dokonali przeszczepu sztucznego serca na świni.

Lekarze jednak podkreślają, że chcą, aby sztuczne serce było dla pacjenta jedynie tymczasowym rozwiązaniem i by za rok, dwa (gdy znajdzie się dawca) można było dokonać zastąpienia sztucznego organu prawdziwym sercem.

Czytaj także:

Nowe informacje o stanie zdrowia Agaty MłynarskiejCzytaj także:

Ranking szpitali 2018