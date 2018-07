Mularczyk: Liczę na zdrowy rozsądek Niemców i chęć zmycia win za III Rzeszę

Mularczyk podkreślił, że kluczem do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec jest przygotowanie rzetelnego i kompleksowego raportu o stratach wojennych 1939-1945 oraz podjęcie negocjacji z rządem Niemiec. Jak dodał, publikacja raportu planowana jest na początek 2019 roku, ale to "od decyzji politycznych będzie zależało, kiedy zostanie przekazany stronie niemieckiej i kiedy dojdzie do bilateralnych rozmów w tej sprawie".

– Liczę na ich zdrowy rozsądek i chęć zmycia win za III Rzeszę, której Niemcy przecież są spadkobiercami (...) jeśli to nie przyniesie efektu, konieczne będzie umiędzynarodowienie tej problematyki i zbudowanie koalicji państw poszkodowanych – zaznaczył Mularczyk.