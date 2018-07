Czarneckiemu i jego rodzinie grożono śmiercią

Europoseł dodaje, że złożył w tej sprawie zeznania na policji, a służby poinformowały go, że rozpoczęto dochodzenie. Czarnecki stwierdził, że takich gróźb nie należy bagatelizować i przypomniał przykład Ryszarda Cyby, który w 2010 roku przeprowadził atak na biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości, w wyniku którego zamordowano jedną osobę.

Europoseł PiS bronił ponadto zachowania policji podczas ostatnich protestów. Jego zdaniem służby zachowują się wzorowo, nie dopuszczają do eskalacji konfliktu oraz gwarantują porządek.

Polityk ponadto przypomniał, jak służby zachowywały się brutalnie za rządów PO. – Parę lat temu za czasów PO policjanci używali siły, broni wobec obywateli. Bo mieli nakaz z góry. Teraz policja ma generować ład i spokój. To co się dzieje i to co się może stać… To odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej – zapewniał.

Opozycji pozostała tyko ulica?

Czarnecki podkreślił, że coraz bardziej agresywne protesty opozycji świadczą o tym, że jej przedstawiciele nie mają Polakom nic do zaproponowania. Jego zdaniem poczynania protestujących przypominają działania sowieckiej partyzantki, która przygotowywała specjalne akcje, aby Niemcy w ramach odwetu palili całe wsie. Dzięki temu ci co przeżyli masakrę, chętnie wstępowali do sowieckiej armii.

Europoseł wskazał, że cała strategia opozycji ogranicza się do hasła "ulica i zagranica", ale teraz nawet "zagranica" już nie gwarantuje jej poparcia, więc muszą ograniczyć się do coraz brutalniejszych happeningów na ulicy.

