Polacy poruszeni filmem Tysona. Tomasz Lis: Gwałciciel, bankrut, narkoman

Znany amerykański bokser wziął udział w spocie z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. – Jestem znanym na całym świecie byłym niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, lecz dla mnie prawdziwymi mistrzami są ci dzielni polscy bohaterowie – mówi na nagraniu.

Na tę akcję nie pozostał obojętny naczelny polskiego "Newsweeka" Tomasz Lis.

"Skazany za gwałt, wieloletni totalny narkoman, bankrut, z opaską powstańczą oddaje cześć Powstaniu Warszawskiemu" – napisał dziennikarz.

Hubert Kęska, dziennikarz sportowy, zwrócił uwagę, że słowa Lisa są o tyle dziwne, że gdy "Newsweek" przeprowadzał w przeszłości wywiad z legendą boksu, to przeszłość Tysona im nie przeszkadzała.

Wojciech Wybranowski z "Do Rzeczy" wskazuje, że "na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Tyson to przede wszystkim wybitny sportowiec, tak jak Jackson czy Presley to nie lekomani, a wybitni muzycy".

Z kolei poseł Adam Andruszkiewicz dodaje, że gdyby tylko Tyson opowiedział się za walką o konstytucję, praworządność i demokrację w Polsce, to "Newsweek" bez wahania ogłosiłby go bohaterem.

Inicjatorem i organizatorem akcji, dzięki której powstał film, jest Wiesław Włodarki, Prezes Rady Nadzorczej FoodCare. – Znam Mike Tysona od wielu lat, jest twarzą naszej marki ’Black Energy Drink’. Mało osób o tym wie, ale Mike prywatnie bardzo interesuje się historią. Często rozmawiałem z nim o historii Polski w tym także o historii II Wojny Światowej. Kiedy zwróciłem się do Mike’a z pomysłem, aby zrobić wideo o Powstaniu Warszawskim z radością się zgodził. Wiedział dużo o tej części naszej przeszłości. Sam napisał i zredagował część filmu – poinformował Włodarski.