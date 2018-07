Prezydent: Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje

Prezydent tłumaczył, że główną intencją nowelizacji ustawy było poprawienie dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej. – Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na to, aby otrzymać pomoc prawną normalną, na zasadach rynkowych, od radcy prawnego lub adwokata, czyli pomocy prawnej odpłatnej – mówił dziś Andrzej Duda.

Prezydent zapowiedział, że zgodnie z ustawą zostaje wprowadzona nowa kategoria pomocy, którą będzie "nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”. Jak wyjaśnił, poradnictwo to pomoc osobom, „które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią sobie w życiu poradzić”.