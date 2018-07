Spór liderów PO i SLD. "Rozliczę PiS. Schetyna jest na to za miękki"

Czarzasty w programie Wirtualnej Polski przekonywał, że pierwsza ekipa, która przejmie władzę po PiS, powinna rozliczyć obecnie rządzących.

– To nie jest teatr. Ja to zrobię, bo Schetyna jest za miękki w tej sprawie. Wprowadzę SLD do Sejmu i was rozliczę – zapowiedział polityk.

Czarzasty zapewnił, że po przejęciu władzy stworzy takie prawodawstwo, że do odpowiedzialności zostaną pociągnięte konkretne osoby za łamanie prawa. Rozliczone mają być również osoby, które podejmowały wyroki niezgodne z prawem.

– Powinien być to Trybunał Stanu, w zależności od kwalifikacji czynu, bądź prokuratura lub sąd – stwierdził lider SLD.

"Grzesiek, puknij się w łeb"

Do sporu między dwoma politykami doszło również w sprawie zbliżających się wyborów samorządowych. Czarzasty twierdzi, że PO powinno się wycofać z wyborów we Wrocławiu i poprzeć ich kandydata.

– Grzesiek stuknij się w łeb, poprzyj tego naszego Sutryka, zgłaszanego przez Rafała Dutkiewicza, przez nas również i przestań się wygłupiać

– mówił lider SLD w programie WP.

Przewodniczący PO ripostował na Twitterze, że "nie wygłupiają się ci, którzy idą ramię w ramię przeciwko PiS", po czym zaprosił SLD do współpracy. Na te słowa zareagował ostro Czarzasty, który wskazał, że od dawna stara się współpracować z innymi partiami opozycyjnymi.

"Oplułeś razem z PiSem Biedronia.Nie chcesz dogadać się w Wawie.Nie mów o tym [o współpracy - red.]. RÓB!" – napisał na Twitterze.

