Dom Powstańca, darmowe usługi opiekuńcze. Jaki prezentuje program "Warszawa dla powstańców"

Jaki zobowiązał się do tego, że "tak szybko, jak to tylko możliwe" zbuduje dom kombatanta przeznaczony dla powstańców warszawskich, w którym będą mieć kompleksową obsługę. – Po drugie, stworzymy monitoring warunków życia powstańców. W każdej dzielnicy wyznaczymy jedną osobę, która będzie miała za zadanie sprawdzać, czy powstańcy żyją dalej, czy żyją w godnych warunkach – zapowiedział.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy obiecał też, że miasto zaproponuje powstańcom warszawskim darmowe usługi opiekuńcze w każdym zakresie. Ostatni element to transport dedykowany powstańcom. – Chciałbym podjąć wielkie zobowiązanie, że jak zostanę prezydentem Warszawy, to powstańcy będą traktowani w sposób wyjątkowy, w taki jak na to już dawno zasługują – stwierdził.