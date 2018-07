Lisicki: Protesty będą zanikały. Ludzie dostrzegają, że nie traktuje się ich poważnie

W „Gościu Wiadomości” publicyści komentowali m. in. protesty opozycji w związku z reformą sądownictwa w Polsce. – Jestem pewien, że protesty będą wygasały, niezależnie od tego, co będą mówili i pisali publicyści wspierający totalną opozycję. Protesty będą zanikały, ponieważ ludzie dostrzegają, że nie traktuje się ich poważnie. Rzuca się ich przeciwko rządzącym, właściwie z jakim przesłaniem? – wskazywał Paweł Lisicki.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" został także zapytany o możliwość wycofania przez PO Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. – Teoretycznie wszystko jest możliwe. Wydawało się jeszcze niedawno, że nie jest możliwe, aby PO wycofała poparcie dla Kazimierza Ujazdowskiego, a tak się stało. Faktycznie jest tak, że jeśli mierzyć to zaangażowaniem kandydatów w to, aby wygrać, to Rafał Trzaskowski by zdecydowanie przegrywał. Zachowuje się tak, jakby uznał, że mu się to należy. W porównaniu do innych kandydatów, którzy pracują, myślą, wygląda blado i bez charakteru. Nie wydaje mi się jednak, żeby PO się z tego wycofała, bo byłaby to wizerunkowa porażka – ocenił.