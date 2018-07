Trzaskowski "przesadził"? Polityk tłumaczy się ze spotu

Chodzi o krótki film zachęcający do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Na nagraniu widzimy Michała Żebrowskiego, który stoi pod murem. Po chwili pewien mężczyzna zawiązuje mu oczy. Przed oddaniem do niego strzału, Żebrowski krzyczy "Za Rafała!". Następnie na ekranie pojawia się napis: "A Ty co zrobiłeś dla Rafała?".

"Trzaskowski przesadził. Tak,swego czasu, zachęcał do głosowania na siebie. Panie Trzaskowski.Kretyńskie żarciki z rozstrzeliwania Polaków, walczących o naszą wolność i wykorzystywanie tego w kampanii to po prostu bydło. Czas przeprosić" – skomentował spot Dawid Wildstein.

Trzaskowski: To manipulacja

– Zawsze w tych dniach, kiedy mówiliśmy o Powstaniu Warszawskim, staraliśmy się powstrzymywać od emocji politycznych. To klasyczna manipulacja TVPiS, kolejna manipulacja – komentował sytuację Trzaskowski.

– W tych dniach chciałbym rozmawiać o Powstaniu Warszawskim i pozwoli pan, że do manipulacji TVP Info nie będę się odnosił. Powiem więcej: właśnie dlatego postanowiliśmy walczyć z manipulacjami, kłamstwami, które rozpowszechnia TVPiS, po to utworzyliśmy stronę „Mów prawdę” i tak to będzie wyglądało – dodał polityk PO, pytany przez dziennikarzy o spot.