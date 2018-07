Dopłata 1 tys. zł do hektara i możliwa nowelizacja budżetu. Pomoc rządu dla rolników

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął program pomocy z budżetu państwa 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dopłaty do hektara zniszczonych upraw dla gospodarstw rolnych i rybackich w tym roku poszkodowanych przez suszę lub powódź. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, na jego realizację rząd przeznaczył z budżetu państwa 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dopłaty do hektara zniszczonych upraw.

W tym roku na wsparcie hodowców rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł. Kwoty przeznaczone na konkretne narzędzia pomocy to: 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji; 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców; 697 mln zł na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych; 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

– Chcemy podnieść siłę rolników względem rynków. Będziemy starali się wprowadzać mechanizmy stabilizujące ceny. Rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy jest dla nas fundamentem gospodarki. Nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w województwie lubuskim. Jak dodał, rząd jest gotowy do nowelizacji budżetu, bo "wypłata odszkodowań dla rolników jest dla nas fundamentalnie ważna".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył: – Będzie dopłata 1000 zł do hektara w przypadku strat w uprawach powyżej 70 proc. Dla tych rolników, którzy mają największe straty – powyżej 70 procent – a to są straty, które grożą bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi dla przetrwania gospodarstwa, będziemy stosowali pomoc w wysokości tysiąca złotych do hektara.