UOKiK: Lidl naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Decyzją z 12 czerwca prezes UOKiK stwierdził, że uprawdopodobnione zostało naruszenie przez Lidl Polska zbiorowych interesów konsumentów przez zmianę postanowień regulaminu promocji "Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy". Promocja została zakończona przez detalistę bez umieszczenia na stronie informacji o zmianie regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem. O sprawie informuje Portal Spożywczy.

Każdy z klientów mógł kupić każdy produkt marki własnej Lidl „na próbę” i jeśli nie był zadowolony, to uprawniony był do zwrotu produktu – nawet jeśli pozostało po nim tylko opakowanie, a wyrób został skonsumowany. Jednak szybko okazało się, że akcja potoczyła się inaczej, niż przewidywali pomysłodawcy. Niektórzy klienci sklepu zwracali nawet „całe wózki pustych opakowań” za setki złotych. Jak donosiły wtedy media, niektórzy po dokonaniu zakupów jeszcze na parkingu wyjmowali produkty z opakowań, by po chwili odnieść pudełka do sklepu i zażądać zwrotu pieniędzy. "Ludzie robią zakupy na 1000 zł, wypakowują towary w domu, a na drugi dzień przyjeżdżają do sklepu z koszykiem wypchanym pustymi pudełkami, niektórzy nie czekają całego dnia, tylko robią zakupy po 500-700 zł, wypakowują wszystko w aucie na parkingu i po godzinie wracają zwrócić opakowania" – donosił Piotr Gładczak, autor bloga Wrocławskie Podróże Kulinarne.

W efekcie Lidl wycofał się z promocji, bez umieszczenia na stronie informacji o zmianie regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem. "Podjęliśmy decyzję o zakończeniu z dniem 8 listopada 2016 r. promocji objętej „Zasadami zwrotów produktów marek własnych Lidla (artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetyków)”. Przyczyną tej decyzji są przypadki wykorzystywania promocji wbrew jej celom" – napisano w oświadczeniu.

Przedwczesnym wycofaniem się z promocji zajął się jednak prezes UOKiK. Stwierdził, że przez zmianę postanowień regulaminu promocji uprawdopodobnione zostało naruszenie przez Lidl Polska zbiorowych interesów konsumentów. Sieć zobowiązała się do organizacji szkolenia on-line dla konsumentów z praw konsumenckich. Jednocześnie Lidl został zobowiązany do zorganizowania 8 jednodniowych szkoleń dla rzeczników konsumentów i pracowników Inspekcji Handlowej z zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym – wskazuje Portal Spożywczy.