Morawiecki ws. reformy sądownictwa: Nie ma żadnego złamania Konstytucji

– Osoby protestujące mają czasami obawy o łamanie Konstytucji. W Konstytucji jest jasno określony artykuł, który deleguje prawo do określenia wieku emerytalnego, do reformy sądownictwa, reformy SN, deleguje na ustawę. A więc tutaj nie ma żadnego złamania Konstytucji. Jest natomiast bardzo rzetelne podejście do takiej rzeczywiście głębokiej zmiany instytucjonalnej, reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest to, co robimy – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Lubuskiem.

I dodał: –Oczywiście bardzo chciałbym, żeby tych protestujących nie było, bo myślę, że wynikają one z głębokiego niezrozumienia i pewnej siły medialnej naszych przeciwników, które jest przeogromna, ale wierzę też, żę dzień po dniu ludzie zobaczą, że sądownictwo po naszych reformach będzie bardziej niezawisłe, bardziej obiektywne, efektywne i bardziej sprawiedliwe, bo koniec końców przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby sądy były sprawiedliwe.

Morawiecki zaznaczył, że społeczeństwo oczekuje głębokich zmian w sądownictwie. – Wszystkie badania pokazują, że znacząco ponad połowa polskiego społeczeństwa, w niektórych badaniach nawet 80%, chce głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, a już nie mówię o tym, co mnie osobiście bardzo boli, że sędziowie stanu wojennego, jak się okazało, niestety również mianowany przez prezes Gersdorf jej następca czy zastępca sędzia Iwulski również był takim sędzią stanu wojennego, wydają tacy sędziowie dzisiaj wyroki – powiedział premier.