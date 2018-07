Szef MSWiA o policji na protestach ws. sądownictwa: Było za mało funkcjonariuszy z pionu zwalczania narkotyków

– Gdybym miał mieć pretensje o coś do policji, której chciałbym serdecznie podziękować za profesjonalizm, stalowe nerwy i za to, jak policjanci potrafią w sposób pokojowy radzić sobie z wyjątkowo nadpobudliwymi młodymi ludźmi, to moje pretensje wzięłyby się stąd, że za mało tych policjantów z pionu zwalczania narkotyków było między tymi ludźmi – mówił w TVN24 minister Joachim Brudziński.

– Przynajmniej w jednym wypadku tego młodego człowieka, który jak opętany, oszalały bez mała rzucał się na policjantów, w mojej subiektywnej opinii, człowiek ten wyglądał na pobudzonego nie emocjami społecznymi, a zupełnie czymś innym – dodawał.