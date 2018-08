Lis: Najlepszym hołdem dla Powstańców jest obrona demokracji przed neobolszewią

Powstanie Warszawskie było największym zrywem niepodległościowym w Polsce okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Przez cały dzień odbywać się będą uroczystości ku czci poległych i walczących w 1944 roku.

Do rocznicy odniósł się na Twitterze red. nacz. tygodnika "Newsweek" Tomasz Lis. Dziennikarz w swoim wpisie nie skupił się jednak na wydarzeniach z roku 1944, ale na obecnej sytuacji w Polsce, pisząc że "najlepszym hołdem dla Powstańców i ich heroizmu, jest obrona demokracji przed neobolszewią, która dziś wroga szuka na Zachodzie, a wzory czerpie z Moskwy".

"Myślę o tych wspaniałych dziewczynach i chłopcach, ruszających wtedy do walki, której nie mieli szans wygrać i zastanawiam się czy największą obelgą dla ich bohaterstwa, ofiary, życia i pamięci o Powstaniu, nie jest to kto dziś depcząc demokrację kreuje się na ich obrońcę" – napisał Lis we wcześniejszym poście na Twitterze.

