Ołdakowski: Polacy zawsze się biją o swoją wolność

Ołdakowski przypomniał, że Warszawa była miastem wyjątkowym, chociaż bardzo ludnym. – Miała bardzo gęstą zabudowę. Na początku XX wieku kwartał ulic w okolicach późniejszego getta był najbardziej zaludnionym miejscem w Europie – mówił.

Dyrektor MPW mówił o miejscach upamiętniających ludzi, którzy walczyli i ginęli w Powstaniu Warszawskim. W Warszawie wciąż pojawiają się nowe tablice na budynkach upamiętniające wojenne straty miasta. – Rosjanie stali na Pradze. Niemcy skupili się w swoim niszczycielskim szale na Śródmieściu. To tutaj do końca grudnia były wyburzane budynki, w tym cenne dla polskiej kultury. To jest jedna z najdziwniejszych rzeczy. Hitler kazał zniszczyć miasto i powiedział, że to prezent dla przyszłych pokoleń Niemców. To nie miało żadnego sensu militarnego. Niszczyli Warszawę do samego wejścia wojsk Armii Czerwonej – wyjaśniał.

Wśród obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego przewidziany jest także koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki", który odbędzie się na pl. Piłsudskiego. Wszyscy, którzy na niego przybędą otrzymają śpiewnik i będą mogli wspólnie zaśpiewać ważne dla Polski i Warszawy piosenki. – Zaczynamy bardziej entuzjastycznymi piosenkami, oddającymi nastrój pierwszych dni powstania warszawskiego, a kończymy bardziej sentymentalnymi, smutnymi - powiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszając na wydarzenie – zapraszał Ołdakowski.