Żurek chce rozliczać sędziów za "zamach na państwo"

Sędzia Żurek ocenił w programie Polsat News, że każdy kto zgłosił swoją kandydaturę do KRS na sędziego SN zostanie w przyszłości rozliczony i pociągnięty do odpowiedzialności. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra dopytywała się Żurka czy do odpowiedzialności należy pociągnąć również biorącego w programie Macieja Mitera, rzecznika KRS.

– Nie czuję się zamachowcem, istnieje coś takiego, jak domniemanie konstytucyjności – stwierdził Mitera.

Domniemanie konstytucyjności polega na tym, że żadna ustawa nie może być uznana za niekonstytucyjną dopóki tego nie stwierdzi Trybunał Konstytucyjny.

– Katalog kar dyscyplinarnych jest bardzo rozbudowany – ocenił Żurek dopytywany przez dziennikarkę na czym ma polegać ewentualne rozliczenie. Dodał, że nie chce przesądzał, czy będzie w tym celu powinna powstać specjalna ustawa, która ma "przywrócić ład konstytucyjny w Polsce", czy też będą indywidualne procesy.

Na zarzuty Żurka rzecznik KRS odparł, że czuje się spokojny o swój los, gdyż działa zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i zgodnie z własnym sumieniem.

