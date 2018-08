Pierwsze samoloty dla VIP-ów mogą zacząć loty

Pierwszym pasażerem na pokładzie polskiego Gulfstreama będzie prezydent Andrzej Duda, który za dwa tygodnie wybiera się z wizytą do Australii i Nowej Zelandii. Samolot będzie mógł tam dotrzeć z jednym międzylądowaniem. Maszyny zabierają na pokład do 16 osób i mają zasięg 10 tys. kilometrów.

Pierwszy gulfstream trafił do Polski w czerwcu 2017, a to oznacza, że przygotowanie trzech załóg zajęło ponad rok. "Jednym z wymogów do wykonywania lotów o statusie HEAD jest nalot na danym typie statku powietrznego, który dla dowódcy załogi wynosi 250 godzin, a dla drugiego pilota 150 godzin" podaje Centrum Operacyjne MON cytowane przez RMF FM. Obecnie takie wymogi spełniają trzy załogi.