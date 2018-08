Gawłowski: Rydzyk mi nie odpuści. Dyrektor Radia Maryja odpowiada

Polityk PO stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "usłyszał od jednego z biskupów, że Rydzyk mu nie odpuści". Zdaniem Gawłowskiego kłopoty z prawem ściągnęło na niego interesowanie się dotacjami dla dyrektora Radia Maryja.

O. Rydzyk zamieścił oświadczenie, w którym napisał, że były sekretarz generalny PO formułuje pod jego adresem "kłamliwe oskarżenia i pomówienia".

"Mogę tylko powiedzieć, że pana Gawłowskiego nigdy osobiście nie widziałem, ani z nim nie rozmawiałem. Takie mówienie o zemście, nie wiem może mówi to ktoś, komu zemsta nie jest obca, może takie metody działania" – czytamy.

"Jeżeli pan poseł Stanisław Gawłowski powołuje się na jakiegoś biskupa czy kardynała, to niech powie na kogo konkretnie. W innym wypadku rzuca cień na wszystkich, wszystkich biskupów, na kondycję moralną, duchową, w ogóle duchowieństwa. To też jest niegodne, po prostu szkoda, że to jest takie małe" – uważa redemptorysta.

"Rozmawiajmy na argumenty. Nigdy nie posługujmy się kłamstwem, a tym bardziej oszczerstwem. To nie jest godne człowieka, nie mówiąc już o chrześcijaninie" – napisał w oświadczeniu dyrektor Radia Maryja.