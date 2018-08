Nowa ordynacja do europarlamentu. Bodnar pisze do prezydenta

Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, którą w zeszłym tygodniu przyjął Senat, każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę (co najmniej trzech) posłów wybieranych do europarlamentu.

RPO w liście do prezydenta wyraża poważne zastrzeżenia co do zagwarantowania proporcjonalnego charakteru wyborów do Parlamentu Europejskiego przez nowelizację przepisów kodeksu wyborczego.

Zdaniem Bodnara efektem zmian będzie "duża nadreprezentacja posłów wybranych z komitetów wyborczych, które uzyskają większe poparcie, kosztem komitetów o poparciu mniejszym" co może – jego zdaniem – doprowadzić do "faktycznego pozbawienia reprezentacji relatywnie dużej części wyborców".

Rzecznik prosi Andrzeja Dudę, aby uwzględnił te uwagi w toku oceny ustawy.

