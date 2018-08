Mogą zabić, lub doprowadzić do rozpadu mięśni. CBŚP zabezpieczyło 15 kg. dopalaczy. Zatrzymane trzy osoby

Jak podaje CBŚP, specyfiki w swoim składzie posiadały pochodne katynonów. Zabezpieczone środki to substancje psychoaktywne, których zażycie mogło zagrozić zdrowiu i życiu – twierdzi policja.

Z przeprowadzonych już badań wynika, że środki chemiczne mogły spowodować m.in. zawał serca, udar mózgu, śpiączkę, niewydolność nerek, wątroby, rozpad mięśni, a nawet doprowadzić do śmierci – podaje CBŚP. Policjanci przeprowadzili działania na terenie województw wielkopolskiego i podkarpackiego. Zatrzymali trzy osoby – 32-letniego mieszkańca Kalisza oraz dwóch mieszkańców okolic Rzeszowa – 33-latka i 25-latka.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu ponad 44 kilogramów szkodliwych substancji. Wszyscy trzej podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące. CBŚP podczas akcji zabezpieczyła 15 kg groźnych dla zdrowia i życia dopalaczy. Trwa ustalanie, czy działalność zatrzymanych miała związek z wcześniejszą serią zatruć w różnych rejonach Polski.

W lipcu dwaj modzi mężczyźni zmarli, trzeci w stanie poważnym trafił do szpitala. Wszyscy trzej najprawdopodobniej zażyli dopalacze, a środek, którego użyli zakupili w klubie w Katowicach. Jak podawał wtedy RMF FM przy jednym z mężczyzn znaleziono torebki z nieznaną substancją. W czerwcu doszło do całej serii tragicznych zdarzeń. 28 latek z Pawłowic w Wielkopolsce zmarł w wyniku samookaleczenia się widelcem – wynika z przeprowadzonej sekcji zwłok. W chwili śmierci był pod wpływem dopalaczy.

18 czerwca we wsi Jeglia w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało 18 latka. Obok leżał jego brat bliźniak, którego w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Najprawdopodobniej obaj zażyli niedozwolone środki chemiczne. Od początku roku do kilkuset zatruć dopalaczami doszło na Śląsku i w województwie łódzkim.

Na początku czerwca w Trzebiatowie, w województwie zachodniopomorskim doszło do 20 zatruć dopalaczami. Osoby, które się zatruły, trafiły do szpitala. Policja przypomina, że nie ma bezpiecznych dopalaczy i apeluje o niezażywanie tego typu substancji.

