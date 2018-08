Róża Thun grzmi: Gnój lejący się z TVPiS zalewa Polskę. Dość tego!

We wtorek w internecie przypomniano nagrany 9 lat temu film z kampanii Trzaskowskiego do europarlamentu. Wystąpił w nim Żebrowski, który z zawiązanymi oczami krzyczy: "za Rafała!". Następnie słychać strzał. Spot wielokrotnie pokazywała telewizja TVP Info.

Żebrowski był w środę gościem internetowego studia "Rzeczpospolitej". Domagał się od Telewizji Polskiej przeprosin. – To jest hańba. Ja przepraszam, że to powiem, ale ja naprawdę się domagam przeprosin. Bo to jest nieludzkie co oni zrobili. I my na to nie zasłużyliśmy. My jesteśmy w tym wszystkim naprawdę skrzywdzeni – przekonywał aktor.

Wywiad Żebrowskiego dla "Rz" skomentowała Róża Thun, przy okazji ostro atakując TVP. "Gnój lejący się z #TVPIS zalewa Polskę. Smród dociera nawet tam, gdzie się tego czegoś nie ogląda! I to za pieniądze każdego z nas. Dość tego! Nie zgadzam się! @trzaskowski_ trzymaj się! #MichałŻebrowski - podzielam oburzenie!" – napisała na Twitterze europosłanka Platformy.