Rafał Trzaskowski powołuje CSI

Trzaskowski o swojej inicjatywie poinformował na Twitterze. „Musimy walczyć z kłamstwem i manipulacją w debacie publicznej. To, co robi PiS, szkodzi wyborcom i demokracji. Uruchamiamy dziś Centrum Sprawdzonych Informacji – miejsce, w którym weryfikowane będzie to, co mówią i obiecują politycy” - ogłosił. Post został opatrzony hasztagami” #mowprawde #SprawdzamyJakiego”.