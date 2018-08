Halicki: Policja w tym wypadku bez wątpienia działa na rozkaz polityczny

Na konferencji prasowej w Sejmie, poseł Andrzej Halicki poinformował, że w ostatnich tygodniach, Platforma obserwuje "akcją, która ma ten sam scenariusz w różnych miejscach: w Wielkopolsce, na Mazowszu, ale także Mińsk Mazowiecki, Węgrów" i ma na celu „zastraszyć lub wyeliminować osoby, które są potencjalnymi kandydatami w wyborach samorządowych”. Wspólnie z posłem Halicki, na konferencji prasowej wystąpiła poseł PO Maria Janyska i Alicja Cichoń z Akcji WWW (Wolontariusze Wolnych Wyborów).

"Nie damy się zastraszyć"

Jak podano na konferencji, w ciągu ostatnich dwóch tygodni policja, z automatu na podstawie „donosów” posłanek PiS, wszczęła 10 postępowań wobec działaczy samorządowych opozycji.

– Ten sam artykuł, który jest podstawą do tego, by posłanki donosiły na aktywnie społecznie kobiety w związku z problemami społecznymi i uruchamiały tym samym działanie policji, która bez faktu, zdjęć z monitoringu, wyłącznie na podstawie donosów, uruchamiały postępowania o charakterze wykroczeń lub karnym. W ślad za tym następuje korespondencja z przedsądowym wezwaniem do ugody i wyeliminowania osoby z aktywności publicznej – tłumaczy poseł.

– Dotyczy to prawdopodobnych kandydatek na radne, osób, które działają publicznie, lokalnie, żeby zastraszyć, wyeliminować, złagodzić i uruchomić policję, która w tym wypadku działa na rozkaz polityczny. Biuro Interwencji Obywatelskich i nasi prawnicy każdej takiej osobie, która staje wobec takich szykan, udzieli pomocy. Nie damy się zastraszyć i panie nie dadzą się wyeliminować z polityki lokalnej – dodał Halicki na konferencji prasowej.