Znamy kandydatów na sędziów SN. Wśród nich Kamil Zaradkiewicz

Najwięcej, bo aż 92 osób, zgłosiło chęć zasiadania w Izbie Dyscyplinarnej. 65 zgłoszeń dotyczy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, do Izby Cywilnej zgłosiło się 30 kandydatów, a 7 do Izby Karnej. Jeden z sędziów nie wskazał w zgłoszeniu do której Izby kandyduje.

Wśród kandydatów jest m. in. dr hab. Kamil Zaradkiewicz, były dyrektor zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego. Na liście widnieje także nazwisko Mariusza Muszyńskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Sądzie Najwyższym chce zasiadać wielu sędziów sądów okręgowych, radców prawnych, a także prokuratorzy i pracownicy naukowi. Z pełną listą kandydatów można się zapoznać tutaj.

Obecnie w Sądzie Najwyższym na obsadzenie czekają 44 stanowiska. Do objęcia przewidzianych jest siedem wakatów w Izbie Cywilnej. W Izbie Karnej wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest 20 wakatów, a w Izbie Dyscyplinarnej 16.