"Piszesz list do faceta a kobieta odpowiada za niego. Katastrofa". Wałęsa odpowiada Mazurek

Wałęsa zamieścił na swoim Facebooku post, zwracając się do prezesa PiS: "Bracie Kaczyński". Były prezydent zadeklarował pojednanie. "Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności. Chciałbym po sobie pozostawić porządek. Chciałbym też przenieść się pojednany z nieprzyjaciółmi" – napisał do Kaczyńskiego Wałęsa.

"Wałęsy już nie można poważnie traktować.Jego wypowiedzi komentować nie będziemy" – napisała w odpowiedzi Beata Mazurek.

"A czy ktos pania prosił o komentarz ? Ja list pisałem do Jarosława Kaczynskiego a nie do pani." – odpowiedział jej Lech Wałęsa."Co za czasy. Piszesz list do faceta a kobieta odpowiada za niego. Jemu juz mowę odebrało i tez nie moze sam nic napisać?. Katastrofa" – dodawał.