Nowa sieć marketów wchodzi na polski rynek. Ma być konkurencją dla Lidla i Biedronki

Sklepy miałyby konkurować z popularnymi w Polsce Lidlem i Biedronką. Rosyjska sieć zamierza otworzyć w Polsce 105 sklepów. Markety mają działać w średnich i dużych miastach lub w ich pobliżu oraz przy trasach o dużym natężeniu ruchu. Przy większych placówkach zbudowane zostaną parkingi na co najmniej 30-40 samochodów.

Marka ma się wyróżniać atrakcyjnymi cenami. Jak wskazuje portal „Wiadomości Handlowych”, towar jest jednak przeważnie „najniższej dopuszczalnej przez przepisy jakości” i w Polsce taka koncepcja może się nie przyjąć.

Svetofor to spółka z centralą na Syberii. Obecnie posiada ok. 600 dyskontów w samej Rosji. Sklepy tej firmy znajdziemy też na Białorusi, w Kazachstanie czy w Azerbejdżanie. Jednak zanim sieć wejdzie do Polski, swoje sklepy we wrześniu otworzy w Rumunii. Pod uwagę brane są też lokalizacje w Niemczech.