Jaki chce odwiedzić 100 osiedli i blokowisk. Trzaskowski: Ciekawy jestem, gdzie znajdzie aż 100 osiedli, które nie głosowały

W nowym sondażu IBRIS, Patryk Jaki co prawda przegrywa z Rafałem Trzaskowskim, ale zaledwie o 5 pkt proc., co oznacza, że popularność kandydata Zjednoczonej Prawicy rośnie. Chociaż kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, to politycy walczą więc o poparcie warszawiaków. Kilka dni temu, Patryk Jaki zapowiedział, że chce odwiedzić sto warszawskich osiedli i blokowisk, a celem akcji jest dotarcie do osób, które nigdy nie głosowały.

– Patryk Jaki zapowiedział, że chce odwiedzić sto osiedli, które nie głosowały w wyborach. Taka była jego pierwsza wypowiedź. Ciekawy jestem, gdzie znajdzie aż 100 osiedli, które nie głosowały w wyborach – komentował dzisiaj działania Jakiego, jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski.

– Wybrał 100 punktów w Warszawie, widziałem. Stare Miasto, Nowe Miasto, Muranów – te miejsca, które mi są najbliższe. Jeżeli chce je odwiedzać i rozmawiać z warszawiakami, to przecież to część klasycznej kampanii wyborczej. Jak się kampania zacznie, to wszyscy będziemy to robić – dodał polityk PO.

