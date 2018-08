Ziemkiewicz o SN: A jeśli ogłosi, że legalną władzą nadal są Komorowski i Kopacz?

– Demokracja upadła - to już jest hasło na wczoraj. Hasło na dziś jest czwarty rozbiór. Pytanie między kogo a kogo jesteśmy rozebrani w takim razie? – pytał publicysta "Do Rzeczy".

W piątkowym wydaniu "GW" znalazł się czerwony plakat z hasłem "IV rozbiór Polski". Liczbę IV tworzą długopisy. To nawiązanie do prezydenta Andrzeja Dudy i protestów przeciwko reformie sądownictwa. – Mając taką sprzedaż, jaką ma "Wyborcza", oczywiście każda redakcja kombinowałaby jak przysłowiowy koń pod górę co tu dołączyć, żeby ludziom sprzedać – ocenił Ziemkiewicz.

– Państwo oczywiście nie będą "Gazety Wyborczej" czytać, więc kroczek dalej idą w szaleństwie – powiedział Ziemkiewicz, zwracając się do widzów TV Republika.

Dziennikarz skomentował również decyzję Sądu Najwyższego, który w czwartek zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przechodzenia sędziów w stan spoczynku i do czasu odpowiedzi zawiesił stosowanie nowych przepisów.

– To jest pójście na rympał. Następnym krokiem może być, że Sąd Najwyższy ogłosi, że zawiesza wynik wyborów i legalną władzą jest nadal Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i Sejm poprzedniej kadencji – mówił Ziemkiewicz.

