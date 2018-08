Lewiatan odpowiada na słowa ks. Natanka: Jego wypowiedź godzi w nasze dobre imię i interesy

– Wiecie, ile macie firm, które noszą imiona demonów? Mefistofeles, Belzebub. Jest jeszcze taka spożywcza firma Lewiatan!". Dzieci, mając tę świadomość, do tych instytucji nie wolno wam wchodzić. One są oddane pod patronat, choćby nawet nieświadomie, złego ducha. To nie jest zabawa! – mówił podczas kazania ks. Piotr Natanek – nagranie z wypowiedzią duchownego z dnia 23 lipca jest dostępne stronie internetowej telewizji ChristusVincit TV.

Przedstawiciele sieci Lewiatan, zwrócili się do nas z prośbą o możliwość odniesienia się do słów ks. Natanka i zabrania głosu w sprawie nazwy firmy. Poniżej publikujemy stanowisko Adama Imielskiego, Kierownika Działu Promocji i Wizerunku PSH Lewiatan.

„Nazwa Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan nie nawiązuje do biblijnych czy mitycznych przekazów. Odnosi się zaś do działającej w okresie międzywojennym organizacji zrzeszeń gospodarczych – Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan, która reprezentowała polski przemysł wobec władz państwowych i wniosła olbrzymi wkład w rozwój naszego kraju. Polska Sieć Handlowa Lewiatan, gdy powstawała w 1994 r., inspirowała się tą organizacją. Celem PSH Lewiatan, było zrzeszenie polskich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową oraz ochrona interesów polskich kupców przed masowo wkraczającymi na polski rynek zewnętrznymi sieciami i koncernami handlowymi, zapewniając rodzimym handlowcom możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to obecnie jedna z najdłużej działających i najbardziej rozpoznawalnych marek sieci sklepów w Polsce. Zrzesza około 3.200 placówek handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski, a łączne zatrudnienie, wynoszące ponad 29 tys. osób, stawia Lewiatana w gronie największych krajowych pracodawców. W tegorocznym rankingu „TOP 500” największych polskich przedsiębiorstw opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita, Sieć Lewiatan sklasyfikowana została na 18. miejscu, co oznacza również 3. miejsce wśród firm reprezentujących sektor handlu detalicznego w Polsce. Lewiatan jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez niezależne gremia, jak na przykład otrzymane w bieżącym roku wyróżnienie za „Najlepszy koncept franczyzowy”, czy tytuł „Retailer of the Year”.