Owsiak obrażony na polskich strażaków. Wzywa pomoc z Berlina

"Wynajęliśmy wóz Straży Pożarnej z Berlina. Pędzi do nas!" – dodaje.

"Panie Komendancie Przemysławie Gliński! Jest Pan bezlitosny! Jest mi tak smutno, że Pana decyzja jest bezwzględna, niepodlegająca żadnej dyskusji. A częścią tej decyzji był także zakaz przyjazdu do nas Ochotników z Pana rejonu, którzy chcieli nam pomóc! Jeżeli mówimy o podwyższonym ryzyku, to Pan je właśnie stworzył! Pana ludzie, którzy tutaj są, gotowi są do pomocy. Nie pierwszy raz pracujemy na Festiwalu. Super ekipa! Ale rozkaz to rozkaz!

(...) Wysyłam prośby – jeżeli ktoś w Polsce dysponuje wozem strażackim, o przyjeździe którego Pan komendant nie decyduje, i może pomóc młodym ludziom którzy świetnie się bawią i których po prostu chcemy schłodzić – zapraszamy! Dostaniecie michę, nalejemy Wam paliwa do samochodu" – czytamy we wpisie Owsiaka.

Strażacy odpowiadają

Do zarzutów Jurka Owsiaka odniósł się rzecznik lubuskich strażaków.

– Odpowiedzieliśmy, że strażacy nie będą polewać ludzi wodą, gdyż jest to teren imprezy masowej o podwyższonym ryzyku. Wjeżdżanie samochodem w zwartą grupę ludzi stwarza dodatkowe ryzyko dla uczestników. Wystąpiliśmy do pana Owsiaka z alternatywą. Zadeklarowaliśmy użyczenie węży i kurtyn wodnych. Tak, aby służby organizatora mogły rozstawić węże i kurtyny i w ten sposób chłodzić tłum ludzi. My użyczamy sprzęt, a służby organizatora mogłyby nim dysponować tak, aby schłodzić ludzi. Pan Owsiak się na to nie zgodził, brnął w kierunki takim, że ma to być samochód strażacki – poinformował. – Wiemy, że polewanie ludzi bezpośrednio prądem wody stwarza dla nich niebezpieczeństwo w postaci uszkodzenia wzroku. Poza tym ciężki samochód poruszający się w tłumie ludzi również stwarza zagrożenia – dodał