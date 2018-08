Skiba wylewa żale na Woodstocku. Było o Kurskim i TVP

– Zespół Big Cyc podaje do sądu Jacka Kurskiego i tę telewizję propagandową – mówił do zgromadzonej widowni Krzysztof Skiba. – I domagamy się... My nic nie chcemy. My chcemy tylko przeprosin i tego, żeby TVPPiS wpłaciło milion złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! – dodał.

Przypomnijmy, że Krzysztof Skiba zażądał od Telewizji Polskiej przeprosin i wpłaty 1 mln zł na WOŚP za wykorzystanie piosenki zespołu Big Cyc w programie "W tyle wizji". W odpowiedzi na zarzuty muzyka, Centrum Informacji TVP wystosowało komunikat, podkreślając, że utwór wykorzystano "na podstawie licencji wynikającej z umowy generalnej zawartej pomiędzy Telewizją Polską, a Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS".

