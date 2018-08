Afrykańskie upały nie odpuszczają. Ministerstwo apeluje: Zapukaj do sąsiada

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących zagrożenie zdrowia i życia. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upały, które występują w tym roku już od kwietnia, mają istotny bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie ludzi. W ciągu dnia może dojść do przegrzania organizmu i udaru słonecznego. To, jak reaguje nasz organizm, zależy od wielu czynników, w tym od wieku, stanu zdrowia, czy nawet diety. Wysokie temperatury są szczególnie dotkliwe dla osób cierpiących na choroby układów krążenia i oddechowego. W trakcie upałów wymagają one specjalnej opieki z naszej strony. Oprócz nich, pomocy potrzebują przede wszystkim osoby samotne, starsze lub mające problemy z poruszaniem się.

Bardzo ważne jest więc konsekwentne budowanie systemu pomocy sąsiedzkiej. Nawet bardzo sprawne służby miejskie i ratownicze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących, szczególnie w sytuacji nasilania się zagrożenia – zwracajmy więc baczniejszą uwagę na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy i reagujmy w sytuacji zagrożenia.

– Fale upałów są bardziej dotkliwe w obszarach zurbanizowanych o wysokim stopniu akumulacji ciepła i utrudnionej wymianie powietrza, co ma istotny wpływ na brak możliwości wystarczającego wychłodzenia nocą – mówi Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Środowiska-PIB – Także noce tropikalne, czyli takie, gdy dobowa temperatura powietrza nie spada poniżej 20oC, są dla organizmu dużym obciążeniem.

To właśnie w miastach, szczególnie tych największych, temperatury takie jak obecne są najbardziej dokuczliwe. Duże powierzchnie zabudowane betonem i asfaltem nagrzewają się znacznie szybciej i mocniej niż na przykład tereny leśne. Do tego zwarta zabudowa stanowi przeszkodę dla sprawnej cyrkulacji powietrza, czyli wymianie z terenami chłodniejszymi. Wszystko to przyczynia się do powstania tzw. „Miejskiej Wyspy Ciepła”, gdzie temperatura jest o kilka do, w skrajnych przypadkach, kilkunastu stopni wyższa od terenów podmiejskich.

Dlatego szczególnie w miastach należy szczególnie zadbać o osoby trudniej radzące sobie ze skutkami zmian klimatycznych. Stąd decyzja o podjęciu przez Ministerstwo Środowiska inicjatywy realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” - 44MPA. 44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

– Dzięki Miejskim Planom Adaptacji ok. 30% mieszkańców Polski szczególnie narażonych na zmiany klimatu zostanie objętych lepszym planowaniem i ochroną. Działania na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia społeczeństwa są dla nas szczególnie istotne – mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

– Ministerstwo czynnie współpracuje z samorządami, aby uwzględniać w naszych działaniach lokalne uwarunkowania. Mamy nadzieję, że w ślad za największymi miastami, podobne rozwiązania zostaną przyjęte w całej Polsce – dodaje wiceminister środowiska.

W 44 miastach – partnerach projektu”44MPA” – dobiegają końca prace nad miejskimi planami adaptacji do zmian klimatu. W dokumentach tych zaplanowano działania adaptacyjne, również te skierowane do osób słabszych.