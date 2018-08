Czy w Polsce istnieje trójpodział władzy?

Wyniki badania wykazały, iż przekonanych o istnieniu w Polsce trójpodziału władzy jest 34,4 proc. ankietowanych. Swojego zdania na ten temat nie miało 25,4 proc. pytanych.

Do wyniku sondażu odniósł się w rozmowie z rp.pl prof. Wawrzyniec Konarski, politolog z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – To wynik znamienny, jeśli skonfrontować go z narracją stosowaną tu przez polityków obozu rządzącego, wedle których przeprowadzane zmiany o charakterze prawno-ustrojowym mają służyć upodmiotowieniu społeczeństwa i reformowaniu państwa. Można sądzić, że w istocie jest zupełnie inaczej – ocenił politolog.



Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzono w dniach 31 lipca i 1 sierpnia 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.