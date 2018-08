Wyjątkowo pechowy złodziej. Miał plan, ale... stracił grunt pod nogami. Dosłownie

Mężczyzna, który w piątek wieczorem włamał się do centrum handlowego miał wyjątkowego pecha.Tuż przed zamknięciem sklepu obywatel Wietnamu postanowił ukryć się w toalecie i tam przeczekać aż galeria opustoszeje. Kiedy tak się stało, zrobił otwór w suficie, którym następnie przedostał się do korytarza wentylacyjnego. Tą drogą z kolei dotarł do jednego ze sklepów.

Razem ze swoimi łupami mężczyzna chciał wrócić tą samą drogą. Tu jednak jego plany zostały pokrzyżowane. Podwieszany sufit nie wytrzymał bowiem i zerwał się pod ciężarem złodzieja i jego łupów. On sam zaś - wpadł niemal prosto w ręce sklepowej ochrony.

Wietnamczykowi nic się nie stało, więc od razu został przekazany w ręce policji. Jeszcze dziś usłyszy zarzuty.