Gdańsk: Odsłonięto pomnik Żołnierzy Wyklętych. "Ziarno, wrzucone w ziemię, daje plon obfity"

Pomnik waży 40 ton, a pierwowzorem postaci na monumencie jest żołnierz Armii Krajowej Henryk Wieliczko "Lufa". – Droga do budowy tego monumentu trwała kilkadziesiąt lat, a z całą pewnością ostatnie 30 lat, czyli po transformacji, po zmianie ustroju. Natomiast blisko 3 lata, to oczywiście myślę, że to kawał czasu, bo wszystkie decyzje urzędnicze mogły być podjęte szybciej i sprawniej, i wtedy pomnik stanąłby pewnie w ciągu roku – mówiła przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Anna Kołakowska.

Obelisk poświęcił metropolita gdański Abp Sławoj Leszek Głódź. – Ziarno, wrzucone w ziemię, daje plon obfity. I dziś to ziarno wykiełkowało. Pragnę pogratulować organizatorom tej uroczystości, że ten pomnik powstał. Prosty, ale z tak dobrego granitu i wymowny – mówił.

Pomnik zaprojektował profesor Maciej Świeszewski. Postać, wzorowaną na podobiźnie żołnierza Armii Krajowej Henryka Wieliczki "Lufy", wyrzeźbił Stanisław Milewski, kamień wykonał Leon Czerwiński. Pomnik kosztował 80 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły ze społecznych zbiórek.