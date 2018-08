Jaki przedstawia propozycję dla biegaczy. "To są rzeczy małe, niedrogie, ale bardzo potrzebne"

Jaki wyjaśnił, że w pakietach, które znajdą się w miejscach wskazanych przez warszawiaków, znajdą się szafki elektroniczne dla pozostawienia rzeczy, uruchamiane kartą warszawiaka, place do rozgrzewki, oznaczenia długości przebiegniętej trasy oraz poidełka. – To są rzeczy małe, niedrogie, ale bardzo potrzebne. Jesteśmy przekonani, że prezydent miasta stołecznego Warszawy ma duże zobowiązanie do tego, aby dbać o jakość życia mieszkańców Warszawy – mówił dziś Jaki.

"Chciałbym również w miarę możliwości ten program uzupełnić o szatnie z prysznicami obok elektronicznych szafek dla biegaczy. Takie rozwiązania są proste i niedrogie. Istnieją w większości metropolii. W Warszawie też musi tak być!" – napisał Jaki na Facebooku.