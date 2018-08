Żurek: Sędziowie Izby Dyscyplinarnej będą mieli ręce po łokcie umoczone we krwi

Żurek udzielił wywiadu portalowi wiadomo.co, który znany jest ze swojej niechęci wobec PiS. Według byłego rzecznika KRS sędziowie zgłaszając się do Izby Dyscyplinarnej w SN kierują się "klasycznymi 40 srebrnikami” tj. specjalnym dodatkiem w wysokości 40 proc. pensji. – W środowisku nazywamy go potocznie „judaszowymi srebrnikami”. Ale za te pieniądze będą sobie musieli ubrudzić ręce – wyjaśnił.

Były rzecznik KRS ocenił, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa, to „skrajnie upolityczniony organ pilnujący interesów partii”, zaś wycofanie się z utajnienia listy kandydatów do SN jest „potwierdzeniem ich słabości”.– Mam nadzieję, że członkowie rady odpowiedzą kiedyś za przekroczenie uprawnień. KRS nie ma w ogóle uprawnień do wykładni prawa, może to robić tylko niezawisły sąd. To pokazuje całkowite upolitycznienie i podporządkowanie KRS-u partii rządzącej – powiedział.