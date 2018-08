Ronaldo ambasadorem centrum krwiodawstwa w Białymstoku

Cristiano Ronaldo to pięciokrotny laureat Złotej Piłki, przyznawanej co roku najlepszemu piłkarzowi na świecie. Jest on także pięciokrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów i mistrzem Europy z 2016 roku.

"Każda osoba, która oddaje krew jest unikatowa. Twoja krew może być jedyna w swoim rodzaju. Z 7 miliardów mieszkańców Ziemi, dawcami mogą być osoby, które chcą uratować życie drugiego człowieka. Tak jak Cristiano Ronaldo, inspiruj i motywuj swoich znajomych do oddawania krwi i pomóż im zdać sobie sprawę, jak ważny wpływ mogą mieć na życie innych ludzi. Dołącz do Cristano Ronaldo i RCKiK w Białymstoku. Oddaj krew już dziś i uratuj komuś życie. Be The 1” – apeluje białostockie centrum krwiodawstwa.