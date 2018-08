Brudziński: Nie było żadnych podstaw do tego, żeby rozwiązać Marsz Powstania Warszawskiego

Przypomnijmy, że 1 sierpnia w Warszawie władze stolicy rozwiązały Marsz Powstania Warszawskiego upamiętniający wydarzenia z sierpnia 1944 roku. Ostatecznie po pewnym czasie jego uczestnikom pozwolono kontynuować przejście.

– W zgromadzeniu były także osoby, które miały koszulki z takimi emblematami, jak krzyż celtycki i jak hasło nawołujące do nienawiści: "Raz sierpem raz młotem czerwona hołotę – komentowała szefowa stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor.

– Jako minister jestem atakowany za to, że pochwaliłem uczestników marszu 1 sierpnia, bo nie ulegli prowokacji i spokojnie przemaszerowali na Plac Zamkowy. Mówi się, że „Brudziński puszcza oko do faszystów”. Uważam to za obraźliwe dla tych tysięcy Warszawiaków, którzy uczestniczyli w tym marszu – powiedział Brudziński.